Modeontwerper Mugler in Kunsthal: 'Het heiligdom'

Franse modeontwerper Thierry Mugler in Rotterdam: 'Dit is voor mij het heiligdom'

Thierry Mugler is in Rotterdam. De Franse modeontwerper exposeert met zijn tentoonstelling ‘Thierry Mugler: Couturissime’ vanaf zondag met 150 outfits in de Kunsthal. Modeliefhebbers kijken reikhalzend uit naar de komst van de 70-jarige Fransman, zo ook de Rotterdamse haarstylist Hedwich Vigelandzoon.

"Dit is voor mij het heiligdom", straalt Vigelandzoon. "Toen ik hier net binnen kwam, moet je je voorstellen dat hier dertig jaren aan inspiratie bij elkaar worden samengebundeld, dat is bijna too much voor mij. Ik word er emotioneel van."

'Zo inspirerend'

Vigelandzoon vertelt dat Mugler de fundering van zijn werk vormt. "Het werk dat hij maakt, is zo inspirerend. Hij weet op een bepaalde manier een kracht neer te zetten."

En die kracht kan hij bij ieder model creëren, vindt Vigelandzoon. "Zelfs bij iemand die verlegen is, daar bouwt hij een soort krachtig pand omheen."

Het werk van Mugler is extravagant en is terug te vinden in de theater-, film-, mode-, foto- en kunstbranche. "Hij dekt de hele lading van deze branche", vertelt Vigelandzoon over zijn inspiratiebron.

Mugler is mediaschuw, zegt Vigelandzoon. "Hij is niet van de interviews. Maar ik zie hem sowieso vandaag en morgen. Ik vind het al geweldig om hier te mogen zijn."