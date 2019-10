Op een grote paddenstoel

In het Laningpark in Oud-Beijerland gaat Chris Natuurlijk met gidsen van het Hoekschewaards Landschap op zoek naar de meest populaire paddenstoel van Nederland: de vliegenzwam. En als die er niet is, dan naar de heksenboleet, de inktzwam of de Grote molenaar. Zondag is er een excursie in het park en de gidsen willen vast weten waar mooie exemplaren staan.

Boom van het jaar

Wordt de Lijnbaanplataan in Rotterdam de boom van het jaar? In de ' Boom van het jaar-verkiezing ' gaat het om markante bomen met een bijzonder verhaal. De plataan op de Lijnbaan is de inzending van Zuid-Holland. Boomdeskundige Ronald Loch van de gemeente Rotterdam vertelt in Chris Natuurlijk dat deze boom - die ooit geplant werd in de tuin van het Coolsingelziekenhuis - heel wat heeft meegemaakt. De Lijnbaanplataan heeft niet alleen het bombardement, maar ook de wederopbouw van Rotterdam doorstaan.





Mooiste Boom Wandel10daagse

Stemmen op de Boom van het jaar kan tot 16 oktober om 12.00 uur. Rachelle Eerhart gaat pas stemmen als zij alle bomen in de verkiezing - georganiseerd door de landelijke natuurorganisatie SBNL Natuurfonds - persoonlijk heeft bezocht. Samen met haar hond Raaf en iedereen die mee wil, maakt zij in iedere provincie een wandeltocht naar de genomineerde bomen. Vlak voor vertrek naar de provincie Flevoland spreekt Chris Natuurlijk de Rotterdamse over haar Mooiste boom wandel10daagse 2019.





Terug naar de Messchertstraat

Schrijver Abdelkader Benali groeide op in de Messchertstraat. Samen met Chris Natuurlijk gaat hij terug naar de straat in Rotterdam-West waar hij zijn jeugd doorbracht. De straat vormt het decor voor zijn nieuw roman De Weekendmiljonair .

