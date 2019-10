Agressieve trouwstoetdeelnemer was broer van de bruid en 'iedereen wist ervan'

De 25-jarige deelnemer van een trouwstoet die in Rotterdam een agent zou hebben neergeslagen, was de broer van de bruid. Justitie neemt het zeer hoog op dat de hele familie wist wie de verdachte was en dat ze hem ruim een maand doelbewust hebben verstopt.

De man werd woensdag bij familie opgepakt in Lopik. Daar vond een arrestatieteam hem onder een bed.

Justitie is zeer 'niet te spreken' over de houding van de familie. "Niet alleen heeft de familie het onderzoek tegengewerkt door niet te zeggen wie de man is, ze hebben hem ook nog geholpen bij het uit handen blijven van de politie", zegt een woordvoerder van justitie.

Of de familie ook juridisch wordt aangepakt wordt later besloten. "Voorlopig willen we ons volledig focussen op deze zaak", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Langer vast

De verdachte moest vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Die bepaalde dat hij twee weken langer in voorarrest blijft zitten. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

Een agent hield op vrijdag 30 augustus een overlastgevende trouwstoet aan op de Westzeedijk in Rotterdam. Toen hij de bruiloftsgasten wilde aanhouden vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, liep het uit de hand.

De agent werd van achteren in zijn nek geslagen. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding op.