Stiefouderschap is topsport: 'alsof je twee voetbalclubs samenvoegt'

Drie op de vijf relaties van ouders met een samengesteld gezin loop binnen vijf jaar stuk. Voor zowel de ouders als de kinderen is een samengesteld gezin namelijk 'topsport'. Om erkenning te geven aan het stiefouderschap, is aanstaande zondag de 'Nationale Stiefouderdag'.

"In een samengestelde relatie heb je te maken met exen, het verwerken van een scheiding, loyaliteit van kinderen die altijd voor hun biologische ouders kiezen en ouders moet hun eigen gevoelens", vertelt Annette Burgers, stiefcoach in Rotterdam bij Stiefgoed. "Dat is echt topsport."

Net als twee voetbalclubs samenvoegen

"Een samengesteld gezin is eigenlijk een soort samensmelting van twee voetbalverenigingen. Wat als je daar van tevoren geen afspraken over maakt en ineens fuseert in de roze wolk van de liefde tussen twee clubs? In dit geval de liefde tussen twee mensen. Je hebt nog te maken met oude tradities of culturen van beide verenigingen."

"Veel mensen beseffen zich dat niet. Ze zijn super verliefd en zitten op een roze wolk. Ook nemen ze niet echt de tijd door die verliefdheid. Ze hebben een scheiding achter de rug en willen het nu ontzettend goed doen. Daardoor beseffen ze zich niet welke dingen er allemaal spelen."

"Zo ben je als stiefmoeder geen moeder. De kinderen hebben al een moeder. Je bent slechts een partner van de vader van de kinderen."

"Maar er kunnen wel omstandigheden zijn waarin je afspraken maakt over een stukje van de opvoeding. Die afspraken moeten ook gemaakt worden met kinderen. Doe je dat niet, dan nemen de kinderen dat niet in dank af. Daar ontstaan heel veel problemen door."

De tactieken en technieken om te scoren

"Het is erg belangrijk om een team te vormen. Je moet samen naast elkaar staan, kennis over de situatie hebben en weten wat de tactieken en technieken zijn. Net als bij een team. Die heeft ook een coach. Begeleiding kan je helpen om een stevige basis te vormen. Dan kan je alles aan."

"Op Stiefgoed vindt je veel tips over het stiefouderschap. Ook de podcast Op Zoek Naar de Liefde besteedt aandacht aan dit onderwerp. Ervaringsdeskundigen vertellen hier hun eigen verhaal met een lach en een traan en leren je wat de invloed van een scheiding op het leven van iemand op jonge leeftijd heeft."