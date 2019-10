Elf vreemdelingen in trailers haven Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagochtend in Hoek van Holland elf vreemdelingen gevonden in losstaande trailers op het haventerrein. Het gaat vermoedelijk om mensen uit Afghanistan.

De elf mensen werden gevonden toen een hond van de marechaussee alarm sloeg bij twee verschillende trailers.

Zeven van de elf vreemdelingen zeggen minderjarig te zijn, tussen de 14 en 17 jaar oud.

De marechaussee onderzoekt hoe de groep in de trailers terecht is gekomen en wat de nationaliteit van de groepsleden is. De elf mensen zijn het vreemdelingentraject ingegaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht.