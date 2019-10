Sparta-aanvoerder Bryan Smeets thuis in Rotterdam

Bryan Smeets voelt zich thuis in Rotterdam. De aanvoerder van Sparta is een Maastrichtenaar, maar heeft zijn plek bij zijn club en dus ook in de stad, snel gevonden.

De middenvelder is een echte Bourgondiër, hij houdt van rode wijn. 'Ik ben zeker geen kenner, maar wel een liefhebber', vertelt hij. Verslaggever Jan Jaap Pruysen ging met Smeets op stap, naar een wijnbar in de Witte de Withstraat in hartje Rotterdam.

Om te praten over wijn, over vroeg kaal zijn en over de fantastische start van Sparta in de eredivisie. Die club haalde hem afgelopen zomer op bij TOP Oss.