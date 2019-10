'In de competitie kan het niet verder zo bij Feyenoord'

Voorafgaand aan de competitie verwachtte Van Eersel dat Feyenoord 'zonder problemen' derde zou worden. Inmiddels moet hij op deze woorden terugkomen. "In de voorbereiding zag je al dat het defensief niet goed stond bij Feyenoord. Ik had wel verwacht dat het er nu uit zou zijn. Feyenoord kan nog altijd derde worden, maar moeiteloos zal het niet zijn."

Een trainerswissel is volgens Dennis niet de oplossing. Maar dat had anders moet bij Feyenoord is duidelijk. Van Eersel: "Soms ziet het er aanvallend hartstikke leuk uit bij Feyenoord. Maar het blijft te wisselvallig. Ik ben best geschrokken. In de competitie kan het niet verder zo. Waar blijft Senesi?"

Sparta

Tot dusver is Sparta de verrassing van de eredivisie. Ook van Eersel is positief verrast door de ploeg van Henk Fraser. "Het gaat precies zoals ze hadden gehoopt op het Kasteel. Ze hebben de kern bij elkaar gehouden. Het zou kunnen blijven werken bij Sparta, maar de ervaring leert dat verrassende ploegen in een dip gaan komen. Dan weten andere teams hoe ze Sparta moeten benaderen en dan zullen ze heus nog wel wat dalen."

