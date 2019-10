Raadsel rond hondje Willem van Oranje

Wat is dat voor hondje? Hoe heette die? En waarom kijkt hij vragend omhoog? Het zijn drie vragen, waarvan alleen de laatste afgelopen woensdag beantwoord werd na de onthulling van het standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht.

In Delft stond al een standbeeld van Willem van Oranje met zijn hondje. Daar staat het hondje symbool voor trouw. In Dordt heeft de kunstenaar het hondje anders verbeeld.



"Hij symboliseert hier de elf steden van Holland, die Willem vroegen om hen te helpen in de strijd tegen de Spaanse bezetters", licht Arie Schippers toe.

De kunstenaar wist blijkbaar niet dat het om twaalf steden ging, het Utrechtse Oudewater miste namelijk op het standbeeld. Wie verantwoordelijk is voor die blunder is nog steeds niet bekend, maar op de hier boven gestelde vragen komt wél antwoord.



Sterke band

"Het is een kooiker", zegt Mariska Mussert van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje. "Ik heb er zelf twee, Kobus en Lieke. Rashonden, trouw en gevoelig. Die van ons zijn ook lief, maar er zitten donderstenen bij hoor...."

In de geschiedschrijving duiken verschillende namen op voor het hondje van Willem van Oranje, zoals Pompei en Pompey. "Tsja, binnen onze club kent iedereen hem als Kuntze", weet Mussert.

Wat vrij zeker is, is dat er een sterke band bestond tussen baas en hondje. In 1572 zou Kuntze het leven van Willem gered hebben. Hij lag te slapen in een tent in Hermigny (België) en werd gewekt door de hond, toen moordenaars de tent beslopen.

Twee jaar later werd Van Oranje toch vermoord. Zijn hondje at geen hap meer, stierf drie dagen later ook en werd samen met zijn baasje in Delft begraven. Maar waar zijn naam vandaan komt? Waarschijnlijk zullen we het nooit zeker weten.