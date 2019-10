Harry van der Laan: 'Het wordt nooit wat met Feyenoord zolang Tapia speelt'

Harry van der Laan is geen fan van Renato Tapia, de middenvelder van Feyenoord. "Zolang Tapia speelt wordt het nooit wat met Feyenoord", zegt de oud-spits van de Rotterdamse club in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Ik zou nog eerder met Wouter Burger gaan spelen, een talentvolle jongen, iemand voor de toekomst. Met Tapia ontstaat er nooit dynamiek, het is altijd in een te laag tempo. Hij speelt vaak breed en terug en als het vooruit gaat is het vaak balverlies", aldus Van der Laan.

In FC Rijnmond ging het ook over Steven Berghuis, de Feyenoorder die wel bij Oranje zit, maar eigenlijk vrijwel nooit in actie komt. Van der Laan: "De vorm is er niet, bij Feyenoord niet en bij Berghuis niet. Maar hij heeft ook goede dingen laten zien de afgelopen anderhalf jaar. Dus blijft hij er wel bij en moet hij zijn momenten pakken als die zich voor doen."

