Hoeksche Waardse drones door het riool

Sinds kort is het mogelijk om een riool te inspecteren met een slimme drone. Het bedrijf Skytools uit Heinenoord deed als eerste in Nederland een succesvolle proef.

De rioolinspecties vinden in de avonduren plaats. “Dan zijn de meeste mensen al onder de douche en naar de wc geweest”, legt Ruben de Lange van Skytools uit. “Het waterpeil mag niet nog te hoog zijn, want dan wordt het echt risicovol voor de drone.“

Om beschadigingen aan de camera tegen te gaan is er een soort kooi om de drone heen gebouwd. Al blijft het lastig werken in zo’n krappe ruimte. “Er is in zo’n riool natuurlijk ook geen GPS beschikbaar.”

Gereedschap

Het Hoeksche Waardse bedrijf werkt ook veel met drones in de Rotterdamse haven, inspectiewerk of voor de beveiliging en bewaking. Er zijn bovendien al agrariërs die bijvoorbeeld hun landbouwgrond in kaart brengen met een drone.

Verder staat naast het pand van Skytools een grote, donkere bus. “Die gebruiken we onder meer voor de brandweer. Op de schermen in de bus is alles goed te volgen.”

De echte droneliefhebber kijkt uiteraard zijn ogen uit bij alle uitgestalde hypermoderne drones van het bedrijf. “Maar voor ons is het wel gewoon gereedschap, net als een boormachine het gereedschap van een timmerman is”, legt De Lange uit.