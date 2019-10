Centrum voor emancipatie: oorzaak dood Hümeyra niet alleen falende hulpverlening

De dood van Hümeyra is in de eerste plaats te wijten aan de dader en in een grotere context aan macho-cultuur en mannelijk geweld. Dat zegt Stichting Dona Daria, een kenniscentrum dat zich inzet voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

De stichting reageert in een open brief op het onderzoeksrapport naar de dood van de 16-jarige Rotterdamse Hümeyra. Dat rapport is erg kritisch op de verschillende hulpverleningsinstanties. De politie, het OM en Veilig Thuis zijn zwaar tekortgeschoten bij de aanpak van de stalking van Hümeyra. Ze werd in december vorig jaar doodgeschoten bij haar school door haar ex-vriend Bekir E.



Dona Daria zegt in de brief dat er terecht kritisch wordt gekeken naar de falende hulpinstanties. Toch wil de stichting dat de focus op de dader blijft liggen. "Geweld tegen vrouwen is een diepgeworteld maatschappelijk probleem. We moeten als samenleving erkennen dat we een probleem hebben", schrijft de stichting, die ook benadrukt dat geweld tegen vrouwen in alle lagen van de samenleving voor komt.

Machocultuur

De dood van Hümeyra is volgens de stichting geen opzichzelfstaande zaak. "Masculien geweld, macho-cultuur en giftige mannelijkheid zijn de gemeenschappelijke noemer bij geweld tegen vrouwen." Als voorbeeld daarvan noemt Dona Daria het niet accepteren als een vrouw 'nee' zegt, vrouwen als ondergeschikt zien en fout gedrag goedpraten als 'zo zijn jongens nu eenmaal'.

Eind vorig jaar was Dona Daria een van de organisaties betrokken bij de stille tocht tegen vrouwengeweld in Rotterdam.