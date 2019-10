QBuzz: excuses aan reizigers die achterblijven op stations

Ov-bedrijf Qbuzz biedt excuses aan aan de reizigers die in de spitsdrukte niet mee konden reizen. Reizigers bleven regelmatig noodgedwongen achter op het station omdat de bus vol zat. Het aantal ritten wordt vanaf de nieuwe dienstregeling in december structureel verhoogd.

Hiermee willen ze het 'groeiende aantal reizigers' opvangen. "Iedere reiziger die achterblijft op een station doordat hij of zij niet mee kan in een bus is er natuurlijk een te veel", laat het vervoersbedrijf weten.

Qbuzz zet nu ook losse extra bussen in op de ritten van 07:08, 07:23, 07:38, 07:54, 08:10 uur van Gorinchem naar Utrecht en 17.29 uur van Utrecht naar Gorinchem. Ook op lijn 388 (Rotterdam-Utrecht) wordt in de spits om 06:55 uur versterking aangeboden.

MerwedeLingelijn

Ook op de MerwedeLingelijn is het vaak dringen geblazen. Het is regelmatig erg druk in de treinen en dat gaat voorlopig niet veranderen.

Qbuzz bespreekt met de provincie of het mogelijk is om de treinstellen te verlengen. "Maar dat zijn complexe processen die niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden."