Straatvraag: moet Oranje altijd in de Kuip spelen?

Het Nederlands Elftal bleef donderdag na de 3-1 EK-kwalificatiezege tegen Noord-Ierland voor de zeventiende keer ongeslagen in de Kuip. Bovendien verloor Oranje precies negentien jaar niet in het stadion van Feyenoord. Daarom stelden we de straatvraag of Nederland niet altijd in de Kuip moet spelen.

"Ja, wat dacht je dan?", zegt een Feyenoord-supporter. De geïnterviewden noemen vooral de sfeer in de Kuip. "Die is daar vaak beter dan ergens anders. Wat dat betreft is de sfeer heel belangrijk. De twaalfde man zorgt ervoor dat je wedstrijden wint", is een man van mening.

Ook de locatie wordt vaak genoemd. "Het geeft helemaal geen overlast", vertelt een vrouw. "Het Nederlands Elftal, dat is toch van ons allemaal?"

Poll

Aan de bezoekers van onze website vroegen we hoe zij over deze vraag denken. 89 procent van de 1800 stemmers vindt dat Oranje altijd in de Kuip moet spelen. Het merendeel (58%) vindt de Kuip het mooiste stadion van Nederland. Verder zegt 31 procent dat de statistieken in het voordeel naar het Nederlands Elftal wijzen.

Elf procent van de stemmers wil niet dat Oranje alle interlands in de Kuip zal afwerken. Zes procent gunt andere stadions ook wedstrijden van het Nederlands Elftal, terwijl de overige vier procent de infrastructuur rondom de Kuip niet geschikt vindt.