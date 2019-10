Aardappel Oogst Festival: Kinderen leren waar hun patat vandaan komt

"Volgens mij komt de aardappel uit Mexico en ze zijn in 1700 naar Nederland gebracht", vertelt een meisje. "Ik denk van de boerderij, maar ik ben het eigenlijk weer vergeten", reageert de ander.

Rocco Ladage, co-owner van Bram Ladage, is onder de indruk van de kennis van de leerlingen. "In het begin vroeg je aan kinderen waar patat vandaan komt en dan zeiden ze: uit de vriezer."

Het is de negende keer dat Bram Ladage het Aardappel Oogst Festival organiseert. Het valt samen met het World Food Festival dat in Rotterdam plaatsvindt. Dit jaar is het voor de tweede keer in het centrum van Rotterdam: naast de Markthal.