Gratis eten na inleveren houtblokken in restaurant Oostvoorne

Lekker uit eten met vrienden en aan het einde van de avond betalen...met houtblokken! Dat kan in Oostvoorne. Bij restaurant Aan Zee stoken ze de kachel en de keuken op hout, dus hebben ze een flinke voorraad nodig. Omdat het donderdag 'de dag van de duurzaamheid' was, bedacht de eigenaar de actie met de houtblokken.

Ieder ingebracht stuk hout is één euro waard. Door het inleveren van 45 blokken konden de deelnemers een verrassingsmenu van vijf gangen verdienen.

Monique Wilten uit Brielle las het op Facebook en zei tegen haar man dat het wel iets voor hem en zijn vrienden was. Matthijs Wilten zag dat wel zitten en belde zijn vrienden. "Zo'n anderhalve week geleden zijn we begonnen. We hebben eerst op Marktplaats een partij hout gescoord dat gratis af te halen was. Daarna hebben we dat met vier man in stukken gehakt en uiteindelijk meegenomen naar het restaurant."

"We zijn een zelfvoorzienend restaurant en helemaal van het gas af. We zijn dus heel blij met het hout", legt Sander de Smit van restaurant Aan Zee uit. "De zaak zit vol en dat is mooi. Je ziet dat er veel respons is op de actie en dat is goed voor onze naam."