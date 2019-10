Zesjarige Dordtse Jace is een dag lang oom agent

De Make-A-Wish-dag was in Lelystad, waar tien kinderen in de watten werden gelegd ter ere van het dertigjarig bestaan van de wensenorganisatie.

Voor Jace was het niet zijn eerste uitje met de organisatie. Zijn moeder Wendy vertelt: "Jace heeft eerder een Make-A-Wish-dag gehad, maar was nog iets te ziek. Nu geniet hij er met volle teugen van en ik gun het m'n zoon gewoon ontzettend om zo'n leuke dag te hebben."

De dag begon in Dordrecht, waar Jace woont. In de auto op weg naar Flevoland vraagt het jochie nog even: "Zo ga je toch ook naar het ziekenhuis, mama?" Waarop Edwin snel antwoordt: "Daar rijden we heel hard voorbij".

In Lelystad mochten de tien kinderen de politieagent uithangen. Jace sloeg Edwin in de boeien. "Hij mocht eigenlijk alles doen wat met de politie te maken heeft", zegt zijn moeder Wendy. "Hij geniet daar enorm van, ik zie het aan hem. Dat de politie op deze manier wil meewerken aan zo'n dag, dat is gewoon fantastisch."