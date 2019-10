PvdA: los probleem Vestia op, dan hoeft huurverhoging niet

Vestia kwam zeven jaar geleden zwaar in de problemen door een foute derivatenaankoop. Die leverde een miljardenstrop op. De woningcorporatie heeft sindsdien veel werknemers ontslagen en panden verkocht. Maar nog steeds is er een tekort van 180 miljoen euro. Daardoor kunnen volgens de woningcorporatie projecten niet worden uitgevoerd.

"We hebben de afgelopen zeven jaar maximaal verhoogd", zegt Vestia-topman Schakenbos. "De komende jaren verhogen we met beperkte bedragen, dat alles past in het sociaal huurakkoord."

Wijk moet aangepakt

Schakenbos noemt als voorbeeld van een project dat stilligt, de aanpak van de Rotterdamse wijk Schiebroek. "Daar hebben we onvoldoende geld voor, los van of het sloop of renovatie wordt. Het kan voor ons geen afstel zijn, want de gemeente Rotterdam heeft gezegd: de wijk moet worden aangepakt."

Het komende jaar volgt Vestia met de huurverhoging alleen de inflatie. In 2021 en 2022 zijn de extra maandlasten de inflatie plus een half procent. Of dat doorgaat is overigens nog niet zeker. Met de huurverhoging moeten de gemeente en huurdersvereniging nog instemmen.

'Huurverhoging hoeft niet'

Wat de PvdA betreft komt de huurverhoging er niet. "We praten hier al heel lang over. Er is een patstelling. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat dit probleem wordt opgelost, dan hoeft die hele huurverhoging niet", zegt Co Engberts van de PvdA tegen Rijnmond.

"Vestia kan het niet alleen", gaat hij verder. "Het probleem is van iedereen, dus iedereen moet wat doen. De gemeente moet zich er ook van bewust zijn dat het is niet alleen een zaak van de corporaties is. Volkshuisvesting is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, dus wij moeten ook wat doen."