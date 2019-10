Reconstructie opgegraven boerderij onder Markthal geopend in Vlaardingen

Het Rottahuis is vrijdagmiddag geopend in Vlaardingen. Het is een reconstructie van een boerderij die rond het jaar 1015 langs het riviertje de Rotte heeft gestaan. Op de plek waar nu de Markthal in Rotterdam staat, zijn resten van deze boerderij opgegraven.

Die opgraving is gedaan door Archeologie Rotterdam. Op het Educatief Archeologische Erf (EAE) in Vlaardingen is de boerderij nagebouwd. "We proberen hier de archeologie uit de Rotterdamse en Haagse regio, de Maasdelta, een gezicht te geven. Zodat het grote publiek een idee krijgt hoe mensen lang geleden geleefd hebben", vertelde Jeroen ter Brugge van het EAE eerder aan Rijnmond.

Burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen en wethouder Bert Wijbenga van Rotterdam hebben het Rottahuis officieel geopend. Zaterdag en zondag is de boerderij voor publiek open, ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen.

De openingsceremonie was het overhandigen van Pingsdorf aardewerkpotten. Van die potten werden er heel veel opgegraven bij de boerderij.

Op de plek bij de Rotterdamse Markthal waar de resten van de boerderij zijn gevonden, is zaterdag een middeleeuwse markt. Daar is ook meer informatie te vinden over de opgravingen die er zijn gedaan.