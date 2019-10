Rotterdamse Koerden maken zich grote zorgen: 'Elke dag kost mensenlevens'

Koerden in Rotterdam maken zich grote zorgen om familie en vrienden in noord-Syriƫ. Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan 100 duizend mensen uit verschillende grensplaatsen gevlucht vanwege het geweld.

De Turkse militaire acties in het gebied zouden al tientallen mensen het leven hebben gekost. Turkije zegt met de operatie een bufferzone te willen creëren tegen terroristen.

Twee Rotterdamse Koerden van de Koerdische Volksstichting Rotterdam delen op Radio Rijnmond anoniem hun zorgen. Ze zijn bang dwarsgezeten of bedreigd te worden als hun namen bekend worden. De twee zijn erg geschrokken van het nieuws dat de Verenigde Staten zich terugtrekt uit de regio. "We hadden niet verwacht dat de Amerikaanse bondgenoten ons in de steek zou laten."

Geen woorden maar daden

Volgens de twee Rotterdammers zou de EU nu harder moeten ingrijpen. "Er wordt altijd gepraat met Turkije, maar er wordt nooit wat gedaan tegen Turkije. Onze minister van Buitenlandse Zaken had de ambassade op het matje geroepen om erover te praten, maar het blijft altijd bij praten. Het komt nooit tot acties."

Vrijdag na de ministerraad maakte vice-premier Hugo de Jonge bekend de wapenexporten vanuit Nederland naar Turkije voorlopig op te schorten. Ook wordt er maandag gesproken over economische sancties vanuit de EU. Dat is ook iets waar Koerden om vragen. "Maandag is best wel laat, het is dan een week verder. Elke dag kost mensenlevens."

Een van de twee heeft familie dichtbij de grens van West-Koerdistan, nu Syrië. Van haar familie hoort ze wat er speelt. "Het zijn vreselijke verhalen van gezinnen die op de vlucht moeten slaan en niet weten waarnaartoe. Er is geen bescherming geboden aan de lokale bevolking."

Over de grens

Voorheen was de regio met verschillende bevolkingsgroepen vredig en stabiel. Nu moeten velen verder Syrië in. "Turkije doet elke dag een stap verder de grens over. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk gaan ze elke dag een grens over. Het is niet een strijd tegen de Koerden, maar tegen de hele mensheid."

Zaterdag is er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. "We verwachten een hele grote opkomst. Het is om onze stem te laten horen, dat er zo snel mogelijk actie ondernomen wordt om de illegale inval van Turkije te stoppen." De twee Koerden denken dat de EU, maar ook Nederland, een grote economische kracht is, en meer invloed heeft dan ze denken.

Bang om te demonstreren zijn ze niet. "Je hebt dan een grote groep. Het is niet dat we volledig anoniem willen blijven, maar we weten dat sommige mensen het heel persoonlijk willen maken. We willen onze vrijwilligers daartegen beschermen en laten hen de keuze om wel of niet met naam en toenaam naar buiten te treden."

De Rotterdamse Koerden verwachten vanuit de regio zeker honderd Koerden op het Malieveld in Den Haag.

