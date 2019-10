'Betalen jullie de geraniums als die mensen thuiszitten?'

Het geduld is nu op. Drie biljartverenigingen uit Rozenburg willen weten waar ze na 1 januari naartoe kunnen. De ruim vijftig leden hebben slechts één zekerheid: per 1 januari kunnen zij niet meer terecht in het gebouwtje van Careyn aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Dat wordt gesloopt.

Dat betekent niet meer oefenen, geen interne wedstrijden meer en niet meer tegenstanders uit de regio ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet zijn de biljartsenioren over ruim twee maanden dakloos. Dat is niet alleen jammer voor het stoten van de biljartballen, maar betekent ook dat een belangrijke sociale activiteit van veel senioren wegvalt.

Voetbalkantine

"Uiteindelijk hebben wij op 9 oktober een mailtje ontvangen van de dames van de afdeling Sport Support waarin stond dat ze voor ons een mogelijkheid hadden. Dat zou dan de voetbalkantine zijn van FC Blankenburg", vertelt biljarter Peter Kattenstaart.

Henk van der Pol valt Peter direct bij: "Absoluut onmogelijk. Eén biljart is de maximale ruimte die we toebedeeld kunnen krijgen. Als je nagaat dat we met drie tafels eigenlijk altijd tekort komen, dan kan je invullen dat je met één tafel niet datgene kan doen waar het uiteindelijk om gaat."

Slapeloze nachten

Maar het gaat de heren niet alleen om het biljarten. Er moet ze vooral nog iets anders van het hart. "De mensen komen niet alleen om te biljarten", legt Henk uit. "Ze doen een bakje koffie, ze praten met elkaar, ze blijven elkaar in de gaten houden. Als iemand langdurig afwezig is, gaat er al gauw een signaal uit van: wat is er aan de hand, we gaan bij dat lid kijken en bieden hulp."

Ook biljarter Piet Verweel heeft slapeloze nachten van de dreigende sluiting: "De sfeer onder elkaar, dat is grandioos bij die ouwetjes. En dat kan ik moeilijk verkroppen, als dat dadelijk helemaal uit elkaar zou vallen. Om dat te gaan missen, dat is heel erg."

Week tegen Eenzaamheid

Ook Peter Kattenstaart is ontdaan. "Het doet mij zeer veel verdriet dat ik, bij de start van de Week tegen de Eenzaamheid door de minister, moet constateren dat men bij ons de eenzaamheid juist gaat aanwakkeren."

De mannen willen een goed alternatief aangeboden krijgen en zijn strijdbaar. "Ik heb er al over gedacht om in optocht met gebruik van onze ouwe keu als wandelstok eens een stukje door Den Haag te gaan lopen ofzo", zegt Peter. "Of naar Rotterdam, bij de burgemeester op bezoek gaan. Eens kijken of hij dan begrijpt wat we bedoelen. Er zijn natuurlijk zat dingen te verzinnen."