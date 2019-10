Dromen van een huis zonder schimmel

De Weekendmiljonair, de nieuwe roman van Abdelkader Benali, speelt zich af in de Messchertstraat in Rotterdam. Het is de straat waar de schrijver is opgegroeid.

“Mijn ouders droomden al jaren van een huis met meer licht, meer ruimte en geen schimmel op het behang.”, schrijft Abdelkader Benali in zijn nieuwe en achtste roman De Weekendmiljonair.

Het boek speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw en is volgens de schrijver een echte Rotterdamse roman.



Rode Ford Transit

De ouders van Osama - de hoofdpersoon uit het boek - zijn nieuwkomers in Rotterdam. Ze zijn uit Marokko naar Nederland verhuisd voor een beter leven. Net als Osama in het boek, woonde Benali als kind in de Messchertstraat 13.

Osama's vader droomt ervan rijk te worden met het ophalen en doorverkopen van afgedankte meubels. Omdat Osama een kei is in het lezen van de Shell Stratengids en hij door een groeistoornis groot en sterk is voor zijn leeftijd, mag Osama mee in de rode Fort Transit. "Jullie zijn weekendmiljonairs, zegt moeder, 'maandag weer arm als een insect."

Flamboyante buurvrouw

De zwoele, rasechte Rotterdamse buurvrouw Loes helpt het migrantengezin een handje en maakt hun leven een stukje aangenamer. Zo'n buurvrouw had Benali vroeger ook. "Ons huis was heel erg beschimmeld en er krioelden van die visjes rond. Bij die buurvrouw, ik noem haar even Loes, rook het fijn en heel schoon en zij zag er ook heel mooi uit."