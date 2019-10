Agenten hebben zaterdagochtend op het Stadhuisplein in Rotterdam een man aangehouden die dronken op zijn snorfiets was gestapt. Hij blies 355 ugl.

De politie hield liet hem stoppen omdat je niet over het Stadhuisplein mag rijden. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder veel te veel had gedronken. De snorfietsrijder is zijn rijbewijs kwijt en moet een boete betalen.

De man had zijn rijbewijs nog maar twee maanden.