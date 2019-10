Geheim van de Tarwewijk: Maryam Motaref vluchtte uit Iran

Jacqueline Duivenman is een geboren en getogen 'Tarwewijkster’ en al jaren een van Maryam’s vaste klanten in de kapsalon.

In de zesde aflevering van het Geheim van de Tarwewijk ontmoeten we een Iraanse vluchtelinge en een geboren en getogen Tarwewijkster. Maryam Motaref en Jacqueline Duivenman.

Maryam Motaref had een mooi leven in Iran. Ze studeert af als arbeidsdeskundige op het moment dat de ayahtollah’s aan de macht komen en de sfeer in het land verandert. Als ze haar werk verliest besluit ze met haar dochter naar Nederland te vluchten. Daar komt ze in de Tarwewijk terecht, gaat er als kapster aan de slag en ze is er nooit meer weggegaan.

Jacqueline Duivenman is een geboren en getogen 'Tarwewijkster’ en al jaren een van Maryam’s vaste klanten in de kapsalon. Ze is onder meer vrijwilliger bij Speeltuin Millinx, waar ze zich met ziel en zaligheid inzet voor de kinderen van de wijk.

In gesprek met elkaar komen Maryam en Jacqueline erachter dat iedereen in zijn leven met problemen geconfronteerd wordt. Niemand blijft ellende bespaard, maar hoe je ermee omgaat is de vraag.

