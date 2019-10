'Ouders op de vuist bij wedstrijd Excelsior Maassluis'

Het was bij een wedstrijd tussen JO11 teams van MVV'27 en Excelsior Maassluis, die gespeeld werd in Maasland.

De politie kwam om de boel te sussen. Een paar ouders van de Maaslandse club probeerden volgens de lokale website tussen de vechtende Maassluizers te komen, maar kregen ook klappen en bedreigingen van een agressieve ouder.

Een aantal kinderen van de teams gingen huilend naar de kleedkamer en zijn erg geschrokken. Er is aangifte gedaan bij de politie.





Eigen trainer geslagen



MVV'27-voorzitter Pieter van Rijs zegt tegen Rijnmond dat een ouder van Excelsior Maassluis de trainer van de eigen club sloeg. Daarbij zou ook een ouder van MVV'27 geraakt zijn, maar mogelijk was dat 'per ongeluk'.

"Ik was er zelf niet bij. In de bestuurskamer hebben beide clubbesturen overlegd. Er is aangifte gedaan en de politie zoekt uit wat er precies gebeurd is."

RTV Rijnmond heeft geprobeerd om een reactie te halen bij Excelsior Maassluis, maar daar was niemand bereikbaar.