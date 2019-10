Amateurvoetbal: zege voor Jong Sparta en Excelsior Maassluis

Jong Sparta-coach Jeroen Rijsdijk: 'We hadden er meer uit kunnen halen'

Jong Sparta en Kozakken Boys bezig aan de warming up

In de achtste speelronde van tweede divisie hebben Jong Sparta en Excelsior Maassluis een overwinning geboekt. ASWH bleef met lege handen achter na de een 4-0 nederlaag bij titelverdediger AFC.

Jong Sparta kwam op Het Kasteel tegen Kozakken Boys na zeven minuten op 1-0 door een goal van Bradly van Hoeven. De jeugdige Rotterdammers hielden deze voorsprong de rest van de wedstrijd vast.

Excelsior Maassluis won met 1-3 op bezoek bij Noordwijk. Na een half uur maakte Jamie den Hartog de 0-1 voor de bezoekers uit een hoekschop. Een kwartier voor tijd besliste Sekou Sylla de wedstrijd met een stift over de keeper. In de blessuretijd deed Noordwijk nog iets terug, maar iets later maakte het zelf de 1-3 middels een eigen goal.

Derde divisie

In de derde divisie moesten Barendrecht en SteDoco een flinke nederlaag slikken. Barendrecht ging thuis met 0-4 onderuit tegen het Zeeuwse Hoek en SteDoCo verloor met 5-1 bij Jong Almere City. Bryan Jongeneel maakte bij een 4-0 stand de enige treffer namens de ploeg uit Hoornaar.

Hoofdklasse A zaterdag

Sportclub Feyenoord heeft uitgehaald tegen laagvlieger 's-Gravenzande. Het werd 5-1 in Rotterdam.

Overige uitslagen hoofdklasse A zaterdag

Smitshoek - Rijsoord 0-5

Zwaluwen - ARC 0-1

Rijnvogels - Capelle 2-1

Achilles'29 - Spijkenisse 18.00