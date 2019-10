12-jarige Rick vindt handgranaat bij magneetvissen: 'Ik was helemaal niet bang'

Het gebied is afgezet, specialisten van de Explosieven Opruimings Dienst doen onderzoek.

De 12-jarige Rick de Jong vond de oude handgranaat toen hij met zijn vader aan het magneetvissen was. "In één keer haal ik die granaat naar boven", vertelt Rick enthousiast. Ik zag pas wat het was toen ik het omdraaide. Het was een Mills uit de oorlog. Ik heb de magneet eraf gehaald en toen eerst wat foto's en een YouTube-filmpje gemaakt en heb toen de politie gebeld."

Op het YouTube-filmpje zwaait hij enthousiast met de oude granaat naast zijn hoofd. "Ik was helemaal niet bang, de pin zat er ook nog in dus ik dacht niet dat de granaat af zou gaan."

Tijdens het gesprek ligt de granaat onder de brug en staat Rik op ongeveer 40 meter afstand. "Dat moest van de politie."

Rick's vader vond al eerder bij het magneetvissen een granaat, vertelt Rik. "Die is ook niet afgegaan."

Rond half acht werd de brug en de weg weer vrijgegeven. De EOD nam de granaat mee, die is later op de avond tot ontploffen gebracht.