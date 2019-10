Te gladde vloer zorgt voor vervelende rentree ZVH

De terugkeer in de eredivisie van ZVH, het voormalige Nesselande uit Rotterdam, is uiterst ongelukkig verlopen. De wedstrijd tegen Draisma Dynamo werd na één set gestaakt omdat de vloer te glad werd in Zevenhuizen.

"Ik wil het niet snappen, maar ik snap het wel dat de wedstrijd gestaakt is", zegt ZVH-coach Kristian van der Wel. Sommige spelers van Dynamo geleden uit, waardoor het te gevaarlijk was om nog verder te spelen.

De sportzaal van het Dorpshuis Swanla kampt door een laag dak met problemen omtrent de luchtvochtigheid. In de goedgevulde zaal was Dynamo met 15-25 veel te sterk in de eerste set.

Van der Wel zegt dat ZVH vorig jaar ook al een probleem met de natte vloer had. "We speelden toen een soortgelijke wedstrijd. Toen werd het een klein beetje nat, maar we gingen wel door." De ZVH-coach heeft daarom een gemengd gevoel. "Maar ik kan me voorstellen dat je geen risico wilt nemen."