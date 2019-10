De bekende Rotterdamse DJ Denz da Denz is zaterdag overleden. Dat blijkt uit een bericht op zijn eigen Facebookpagina. "Life is sweet", zo luidt de tekst van de overlijdensadvertentie.

"Ik laat snel weten waar mijn laatste feestje is. Cut the crap, just Denz", staat in het bericht dat voor zijn dood nog door Eric van Doorn zoals de dj echt heet, opgesteld lijkt te zijn.

De dj had blaaskanker en onderging eerder chemotherapie. Hij was al opgegeven door zijn artsen.