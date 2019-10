Roparun-gift van 1,5 miljoen maakt nieuwbouw Familiehuis Daniel den Hoed mogelijk

Het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed komt tegenover het Erasmus MC in het nieuwbouwproject Little C bij de Coolhaven en de Kardinaal de Jonghweg. De kosten bedragen 9,6 miljoen euro. Met de 1,5 miljoen euro van de Roparun is dat geld nu binnen.

Verhuizing



In het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed kunnen straks familieleden verblijven van kankerpatiënten die in het Erasmus MC zijn opgenomen. De verhuizing van de Daniel den Hoedkliniek van Rotterdam-Zuid naar het Erasmus MC maakte het noodzakelijk een nieuw familiehuis te bouwen. Als alles goed gaat, wordt het in 2020 in gebruik genomen.

De Roparun is de estafetteloop vanuit Parijs en vanuit Hamburg (vanaf volgend jaar vanuit Bremen) naar Rotterdam. De jaarlijkse estafetteloop is bedoeld om geld in te zamelen voor goede zorg voor kankerpatiënten.