In Rotterdam inmiddels ruim drieduizend laadpalen voor elektrische auto's

Rotterdam is wat betreft elektrische laadpalen de tweede stad van Nederland. Alleen in Amsterdam staan er meer. Het is de bedoeling dat er over vijf jaar in Rotterdam tienduizend laadpunten voor elektrische auto's zijn.

De Rotterdamse milieuwethouder Arno Bonte (GroenLinks) benadrukt dat iemand die een elektrische auto koopt, die vanaf de eerste dag moet kunnen opladen. "Het moet daarom zo makkelijk mogelijk zijn om een laadpaal aan te vragen", aldus Bonte.

Elektrische auto wordt populairder



Begin dit jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ongeveer 45 duizend volledig elektrische auto's in Nederland. In de eerste negen maanden van 2019 zijn voor het eerst meer elektrische auto’s dan diesels verkocht. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Aumacon.