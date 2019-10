Excelsior wint doelpuntrijke regioderby van FC Dordrecht

Braga over nederlaag FC Dordrecht: "Tijd om van een leuk team, naar een goed team gaan"

Excelsior heeft zondagmiddag de regioderby tegen FC Dordrecht met 3-2 gewonnen. Door de overwinning stijgen de Kralingers naar de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie, Dordrecht blijft laatste.

​​​Het eerste half uur was het aanzien niet echt waard. Beide ploegen speelden slordig en creëerden nauwelijks iets. Toch kon FC Dordrecht binnen het half uur nog op voorsprong komen.

Dordrecht op voorsprong

Oud-Feyenoorder Anass Achahbar kon na een goede combinatie aan de rechterkant van het veld, een lage voorzet binnenschieten. Met die stand zochten beide ploegen bij rust ook de kleedkamers op.

Excelsior kwam na rust beter voor de dag. Trainer Ricardo Moniz had in de rust een wissel doorgevoerd (Stijn Meijer voor Thomas Oude Kotte) en dat leek te helpen. De Kralingers zochten makkelijker de aanval en dat resulteerde ook in een doelpunt.

Een voorzet van Siebe Horemans werd vijf minuten na rust binnengewerkt door Rai Vloet.

Excelsior los

Invaller Stijn Meijer bewees drie minuten later zijn waarde. Na slordig balverlies van Jari Schuurman kon Meijer op weg naar de goal. Hij faalde niet: 2-1.

Rai Vloet kon twintig minuten voor tijd ook nog zijn tweede maken. Hij kopte een hoekschop goed binnen. Quincy Hogesteger maakte het twee minuten voor tijd nog spannend, maar de punten bleven in Kralingen.

Scoreverloop

27' 0-1 Anass Achahbar

51' 1-1 Rai Vloet

54' 2-1 Stijn Meijer

71' 3-1 Rai Vloet

88' 3-2 Quincy Hogesteger