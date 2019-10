Wereldtitel ontgaat Nouchka Fontijn na protest tegenstander

Boksster Nouchka Fontijn dacht zondag dat ze wereldkampioen was geworden in Oelan-Oede in Rusland. De Schiedamse won op punten van Lauren Price uit Wales, maar de tegenstander tekende protest aan.

Nadat de bronzen medailles waren uitgereikt en Fontijn en Price in afwachting waren van hun medailles, werd de huldiging uitgesteld vanwege een door de boksster uit Wales ingediend protest. Na ongeveer drie kwartier werd het protest goedgekeurd en kreeg Price het goud omgehangen.

Fontijn kreeg dus het zilver, al leek ze daar weinig waarde aan te hechten. Ze liet de medailleceremonie aan zich voorbijgaan en nam haar medaille niet in ontvangst. "Ze zit er helemaal doorheen", vertelde Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond. "Dit is echt heel zuur en zeer onterecht."

Straf

Fontijn: "Ik hoorde plotseling veel gejuich uit de kamer waar de delegatie van Wales zat. Toen wist ik genoeg en ben ik de hal uitgelopen. Ik kon het niet meer opbrengen om naar de ceremonie te gaan."

Het niet ophalen van de zilveren medaille kan nog vervelende consequenties hebben voor Fontijn. "Dat was waarschijnlijk niet verstandig", aldus Van der Vorst. "Er is kans dat ze hier nog straf voor krijgt, maar ik kan het wel begrijpen. Je wordt van het podium gehaald terwijl je denkt dat je goud krijgt."

Pas sinds september is er bij wedstrijden van de internationale boksbond AIBA de mogelijkheid om protest in te dienen na een wedstrijd. Degene die een protest indient, moet daar wel voor betalen. "Dit is ook de eerste keer dat het gebeurt in een finale", aldus Van der Vorst.

"Een andere jury heeft opnieuw gekeken naar de tweede ronde en kwam tot de conclusie dat de punten toch voor Price moesten zijn. Waar ze dan naar hebben gekeken, weet ik ook niet, want Price was veel meer aan het klemmen in de partij dan Fontijn."

De nederlaag is voor Fontijn extra zuur, omdat het haar eerste wereldtitel zou betekenen. Het meest recente gevecht tegen Price was tijdens de finale van het EK van vorig jaar. Toen ging Price er ook met de titel vandoor.

Bij de Olympische Spelen in Rio in 2016 pakte Fontijn ook geen gouden -, maar een zilveren plak.