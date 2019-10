Model Debra Shaw was aanwezig in de Kunsthal

'Ik weet niet wat me overkomt. Mugler is mijn jeugdheld'

In de Kunsthal is vanaf zondag een expositie over Thierry Mugler te zien. Het Rotterdamse museum stelt 150 outfits van de Franse modeontwerper ten toon uit de periode 1977-2014.