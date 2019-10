Model Debra Shaw was aanwezig in de Kunsthal

De Franse modeontwerper exposeert met zijn tentoonstelling ‘Thierry Mugler: Couturissime’ vanaf zondag met 150 outfits in de Kunsthal.

Op de premiere op zaterdagavond kwamen verschillende bekende modellen en VIP's af, onder wie de modellen Debra Shaw en Elisa Hupkes.

Het werk van Mugler is extravagant en is terug te vinden in de theater-, film-, mode-, foto- en kunstbranche.