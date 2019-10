Bruggen en bouwputten bewonderen op het Theemswegtracé.

De aanleg van het nieuwe stuk spoorviaduct in Rozenburg ligt goed op schema. Het Theemswegtracé is ruim vier kilometer lang en wordt aangelegd om het treinverkeer op de Calandbrug te ontlasten. Tijd voor een kijkje in de keuken, vinden de bouwers van het tracé.

Tijdens de Open Dag van het Theemwegtracé afgelopen weekend was vooral de boogbrug over de Rozenburgsesluis een publiekstrekker. Op een bouwplaats vlak naast de sluis wordt het gevaarte in elkaar gezet. De bouwplaats was eenmalig open voor bezichtiging.

Positieve reacties

Veel bezoekers waren onder de indruk van het immense bouwwerk: 'Wat een rekenwerk, echt niet voor te stellen dat alles past' en 'zo fantastisch en zo groot' waren veel gehoorde kreten.

Steven de Mos is Civiel Ingenieur van het Havenbedrijf Rotterdam en praat trots over het bouwproject of zoals hij het noemt: 'het kunstwerk'. "We gaan over de Rozenburgsesluis heen, de Thomassentunnel heen en zelfs voor een deel door de glooiing van het Calandkanaal. En dan zo langs alle bedrijven van de Theemsweg naar het bestaande spoor op de A15".

Voor de Haven is het Theemswegtracé een belangrijk project. Het zorgt ervoor dat goederentreinen niet langer over de Calandbrug bij Rozenburg hoeven. Die hefbrug moet nu vaak open voor schepen die naar de Brittanniëhaven varen en dat hindert het treinverkeer. Terwijl het goederenvervoer over het Rotterdamse spoor alleen maar toeneemt.

Eind 2021 moet het Theemswegtracé klaar zijn.