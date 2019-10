Braga over nederlaag FC Dordrecht: "Tijd om van een leuk team, naar een goed team gaan"

"Het wordt eens tijd dat we van een leuk team, naar een goed team gaan," blikt Braga terug. "En als je een goed team wil zijn, moet je op sommige momenten verdedigend en aanvallend rendement halen. Killen. We spelen een leuke wedstrijd, maar we hebben er niks aan."

"Dit is heel zuur. We spelen met iets meer lef dan voorheen," vervolgt Braga. "Je haalt een aardig niveau, aanvallend en verdedigend. Maar je weet dat Excelsior goed is in het pressen, en toch werden we er door verrast. We waren niet in staat om onze afspraken langer vast te houden.