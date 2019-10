Sporten tussen uitlaatgassen... wel of niet doen?

Het autoverkeer behoort nog steeds tot de grootste vervuilers, zeker in en om Rotterdam. Schadelijke stoffen die erdoor in de lucht komen zijn bijvoorbeeld fijnstof en stikstof. Is het dan wel gezond om intensief te bewegen in de stad of vlak naast de snelweg?

Het antwoord is, volgens professor Lex Burdorf van het Erasmus MC: ja. De positieve effecten van bewegen zijn groter dan de negatieve gevolgen van de vervuiling. Al voegt de hoogleraar determinanten van volksgezondheid eraan toe: "Het is natuurlijk wel veel beter om sportvelden aan te leggen in de natuur, tussen bomen. Zodat bewegen en schone lucht samengaan." Maar dat wordt moeilijk, in het dichtbevolkte Rotterdam.

Voetballen naast de A20

De vraag over sporten langs de snelweg kwam binnen bij het Rijnmondprogramma De Zoekmachine. Vragensteller Djamo Mastenbroek had pal naast de A20 een nieuw voetbalcomplex zien ontstaan en vroeg zich af: "Hoe gezond of hoe ongezond is het om naast een drukke weg te sporten?"

Het gaat hier om de nieuwe velden van RVV Blijdorp. De club was uit zijn jas gegroeid op de oude stek aan de Energieweg en kreeg van de gemeente de mogelijkheid te verhuizen naar een nieuw complex langs de A20, aan de Noorderbocht.

Volgens voorzitter Frans Bonten waren er zeker vragen van leden over de snelweg en de uitlaatgassen. "Wij hebben die vraag neergelegd bij de gemeente en uit onderzoek blijkt dat de luchtvervuiling hier hetzelfde is als op de oude locatie."

Barcelona

De gezondheidsvraag kan ook gesteld worden bij andere activiteiten in de nabijheid van verkeer: hardlopen over de Van Brienenoordbrug, bijvoorbeeld, pal naast de A16. Of fietsen langs de drukke verkeersaders in de stad. Moet je dat wel doen, met het oog op de gezondheid?

Hoogleraar Lex Burdorf vindt zeker van wel. "Uit een uitgebreid onderzoek in Barcelona blijkt dat de winst die je haalt door bewegen groter is dan het verlies door luchtverontreiniging."





Beter OV en meer fietsen

Dat neemt niet weg dat de luchtverontreiniging verder teruggedrongen moet worden. Burdorf: "We zijn vooral beducht voor fijnstof, dat zijn hele kleine stofdeeltjes die onderin je luchtwegen komen. Die veroorzaken klachten aan je longen, maar ook hart- en vaatziekten. En daarnaast zijn we ook beducht voor stikstof, waar nu natuurlijk de kranten vol van staan."

In grote steden zoals Rotterdam zouden radicale maatregelen moeten worden genomen om het autoverkeer terug te dringen, vindt Burdorf. Hij denkt daarbij aan beter openbaar vervoer, het stimuleren van elektrisch rijden en meer mensen zouden een fiets van het werk moeten krijgen.