Geen voetbal Nederlands elftal door tv-storing

Door een storing bij provider Caiway, zit een deel van de mensen in de regio Rotterdam zonder werkend tv-signaal.

Door een storing bij provider Caiway, zit een deel van de mensen in de regio Rotterdam zonder werkende tv-dienst.

Op Twitter klagen mensen over het probleem, dat ontstond op het moment dat onder meer de EK-voetbalwedstrijd van Wit-Rusland tegen Nederland werd uitgezonden.

Caiway meldt op haar website dat er sprake is van een storing in het netwerk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoeveel mensen exact gedupeerd zijn, is niet duidelijk.

Ook Ziggo lijkt problemen te hebben, daarbij valt het signaal af en toe weg.