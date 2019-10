Kopbal en prachtgoal van Wijnaldum goud waard voor Oranje in Wit-Rusland

Rotterdammer en oud-Feyenoorder Georgino Wijnaldum was zondagavond goud waard voor het Nederlands Elftal. In het EK-kwalifcitatie duel tegen Wit-Rusland maakte Wijnaldum twee doelpunten in de eerste helft, waarvan één pareltje.

In Minsk ging Nederland, met oud-Spartaan Marten de Roon op de bank en Arkelaar Frenkie de Jong in de basis, niet erg voortvarend van start. Wit-Rusland kreeg een enorme kans, maar Matthijs de Ligt kon op het laatste moment repareren.

Oranje was daarna wakker en combineerde frivool door de verdediging van Wit-Rusland heen. Het leverde in de 32e minuut een doelpunt op. Georgino Wijnaldum kopte knap een voorzet van Quincy Promes knap binnen. De speler van Liverpool verdubbelde in de 41e minuut de score eigenhandig met een geweldige goal. Van zo´n twintig meter schoot de middenvelder de bal snoeihard in de kruising.

Lastige tweede helft

In de tweede helft kreeg Oranje het nog lastig. Het speelde gemakzuchtig en bracht de Wit-Russen terug in het zadel. Stanislav Dragun maakte er zelfs 1-2 van na 53 minuten spelen. Ronald Koeman besloot daarom te wisselen. Voormalig Spartaan De Roon en Luuk de Jong kwamen in het veld voor Donny van den Beek en Quincy Promes. Daarna kwam Nederland niet echt in de problemen. Donyell Malen miste nog wel een enorme kans op de 1-3.

De Feyenoorders Steven Berghuis en Kenneth Vermeer bleven 90 minuten op de bank. Evenals oud-Spartaan Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké.

Door de winst tegen Wit-Rusland blijft Nederland eerste in de kwalificatiepoule. Een plek bij de eerste twee levert directe kwalificatie voor het EK op.