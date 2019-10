Droneboot in strijd tegen lozing van schadelijke stoffen.

Glastuinders rond Bleiswijk lozen nog steeds illegaal schadelijke stoffen in de sloten. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft daarom de afgelopen week een nieuw wapen ingezet, waarmee sneller kan worden ontdekt of er geloosd wordt: een droneboot.

De droneboot kan afvoerleidingen ontdekken en vervolgens meten of er schadelijke stoffen uitkomen. Varend door de sloot maakt het bootje een 360-graden-opname, waarmee het hoogheemraadschap leidingen kan zoeken die op de sloot uitkomen.

Dat is namelijk niet altijd gemakkelijk, legt Jeffrey Spanjer van het hoogheemraadschap uit. "Vooral in de zomer komt het wel eens voor dat de hele sloot vol met riet staat. Dan zien we niet waar de leidingen zitten die op de sloot uitkomen."

Het glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk is aangesloten op de riolering, maar uit metingen blijkt dat er toch nog steeds schadelijke stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater komen. Het gaat om meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. "Het overgrote deel van de afvoerleidingen is bedoeld voor regenwater, maar er zitten ook enkele leidingen bij waar afvalwater door wordt afgevoerd die de schadelijke stoffen bevatten", zegt Spanjer.

De foto's van de droneboot kan het hoogheemraadschap helpen het probleem bespreekbaar te maken bij de tuinders. "Als we een glastuinbouwbedrijf bezoeken, kunnen we met de foto's vragen waar de gevonden leidingen voor zijn."

Het hoogheemraadschap gebruikt de droneboot de komende tijd in de polder bij Bergschenhoek om alle sloten in kaart te brengen. "Daar kunnen we de komende jaren weer gebruik van maken", zegt Spanjer.