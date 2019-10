Van der Mark twee keer vierde in Argentinië

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK Superbike twee keer genoegen moeten nemen met de vierde plaats bij de races in Argentinië. Zowel zaterdag als zondag eindigde de 26-jarige Zuid-Hollander op zijn Yamaha net naast het podium.

De zege in de eerste race ging naar de Spanjaard Alvaro Bautista, wereldkampioen Jonathan Rea was de beste in de tweede race op het circuit van San Juan.

De Noord-Ier verzekerde zich eind vorige maand in Frankrijk al van zijn vijfde wereldtitel op rij in het WK Superbike. Rea heeft na twaalf van de dertien raceweekenden 601 punten, Bautista staat tweede met 460 punten. Van der Mark neemt de vierde plek in met 304 punten, één minder dan zijn Britse teamgenoot Alex Lowes. De Turk Toprak Razgatlioglu doet met 299 punten ook nog volop mee in de strijd om de derde plaats in het WK-klassement. Het seizoen eindigt over twee weken in Qatar.