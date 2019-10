Rotterdam zet alles op alles om Lijnbaanplataan te laten winnen

De ‘Boom van het Jaar'-verkiezing lijkt op een stevige wedstrijd tussen Rotterdam en Brabant uit te lopen. Aan de ene kant van de ring staat de Lijnbaanplataan in de havenstad. Aan de andere zijde de Brabantse Heksenboom in Bladel, de trots van de Kempen en bekend vanwege het heksenverhaal van Zwarte Kaat.

Rotterdam zet nu alle zeilen bij om de overwinning binnen te gaan slepen. Aan de Vaanweg staat een digitaal bord dat mensen oproept om hun stem uit te brengen.



Maandag werden zaadbommetjes uitgedeeld en lopen er publieksvoorlichters en vrijwilligers van stichting De Bomenridders rond om de Lijnbaanplataan nog even flink te promoten en te zorgen dat mensen op de valreep nog hun stem uitbrengen."Dit is het mooiste voorbeeld van hoe prachtig een boom uit kan groeien als je 'm niet kapt maar laat staan", zegt een vrijwilligster van De Bomenridders Rotterdam als argument om op de Lijnbaanplataan te stemmen.

"Bewoners hebben hier keihard voor gevochten toen de Lijnbaan werd uitgebreid. De winkeliers waren daar tegen, maar de bewoners wilden deze boom koste wat kost besparen, omdat het ongeveer de enige boom in het centrum was die was blijven staan."

Vertegenwoordigers van De Bomenridders zijn druk aan het flyeren om de laatste stemmen binnen te krijgen. "De laatste tussenstand was rond de achtduizend stemmen, maar het aantal is nu niet meer zichtbaar." Een ander: "De Brabantse Heksenboom stond de laatste keer dat we het konden zien ruim duizend stemmen voor. Dus nu nog even een boost hè!"