Ton L. haalde loempia's na moord op moeder

Ton L., die ervan wordt verdacht zijn 79-jarige moeder Mona Baartmans te hebben gedood en haar lichaam te hebben verstopt, reed na zijn daad naar de Chinees voor loempia's. Dat bleek maandag tijdens een zitting in de rechtbank in Delft.

De 61-jarige L. uit Oud-Beijerland had veertigduizend euro van zijn moeders bankrekening gestolen en wilde geen lastige vragen. Daarom besloot hij haar op 23 september 2018 te doden.



Op die bewuste dag heeft hij met zijn moeder net een verzorgingstehuis bezocht, waar haar man woont. Hij wilde niet dat zijn moeder op de heenreis al over de veertigduizend euro zou beginnen, daarom praatte hij zelf veel. Na het bezoek hielp hij haar op de parkeerplaats met haar gordel als hij in de autodeur een tiewrap ziet liggen, schrijft Monica Overdijkink, verslaggever van Omroep West op Twitter.

Justitie denkt dat L. al vooraf van plan was zijn moeder te doden. Zo zou hij tijdens het ziekenbezoek al hebben nagedacht over een sjaaltje dat zij om had. Hij wilde haar met zijn handen of die sjaal wurgen, heeft hij tegen de politie gezegd. Maar toen hij haar in de auto hielp, zou zijn oog op een tiewrap zijn gevallen die hij ooit van een bouwplaats meenam.

Die tiewrap bond hij om zijn moeders nek. Toen ze dood was, verstopte hij haar lichaam voor de passagiersstoel en bedekte haar met een plaid. Vervolgens reed hij naar de Chinees en bestelde loempia's. "Maar die smaakten niet", aldus L. Daarna reed hij naar Heinenoord om het lichaam te verstoppen.

Eenmaal thuis wiste hij alle sporen van zijn moeders dood. Hij waste zijn auto twee keer grondig en gooide de automatten weg. Het bloed zat zelfs aan de onderkant van de auto, twittert de Omroep West-verslaggever.

Ton L. werd een week na haar vermissing opgepakt. Het lichaam van Mona Baartmans werd na twee maanden zoeken gevonden bij de Heinenoordtunnel.



Volgens deskundigen is het maar de vraag of de vrouw al dood was op het moment dat Ton L. haar lichaam verstopte voor de passagiersstoel. De vrouw had een pacemaker en die gaf zeker een kwartier later nog activiteit aan. De tiewrap is nooit gevonden. L. zei dat hij die los heeft gerukt voordat hij haar begroef. Dat kon volgens hem omdat die "lam was" na eerder gebruik.