Autistische Zadok wordt Hoeksche Waardse dronepiloot

Zadok heeft van de gemeente een opleiding gekregen en heeft bijna zijn papieren binnen. Voor het project ‘Hoeksche Waard op de kaart’ brengt hij bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten in beeld.

“Ik ben erg van het gamen geweest”, vertelt de jonge dronepiloot. “Dus de controller van een drone is ongeveer hetzelfde als die van de Xbox of Playstation. Dat maakt het voor mij wel makkelijk.”

Bij de gemeente zijn ze heel blij met hem. “Zadok werkt via het gemeentelijke werkbedrijf HWwerkt en pakte eerst chipjes in aan de lopende band. Dat was niet zijn ding, dus hebben we hem daar weggehaald. Wij zien hem echt als een aanvulling binnen ons team en het klikt gewoon goed”, aldus Jörgo Moritz, GEO adviseur bij de gemeente Hoeksche Waard.

Een gewone baan zat er eerder voor Zadok niet in. “Ik ben licht autistisch, maar een hele werkweek was niks voor mij. Dat ging niet goed.”

Zadok kan met de drone niet alleen ingezet worden voor mooie plaatjes, maar ook voor handhaving en vergunningsaanvragen. De shots van de monumenten komen later terecht in een speciale app van de gemeente.