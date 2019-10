Podcast: 'Supporters en bestuur Sparta komen steeds dichter bij elkaar'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond spreekt Peter van Drunen met Dennis van Eersel en Anton Slotboom over Excelsior- Dordrecht, het Nederlands elftal en Sparta, waar het momenteel uitstekend gaat.

Eerder deze week was er een Forumavond van de supporters van Sparta, geleid door Slotboom. De mooiste uitkomst volgens hem is het volgende: "Het bestuur in het hoofdgebouw en de Denis Neville Tribune komen steeds dichter bij elkaar. Dat waren twee verschillende werelden en nu is dat heel anders. Supporters hebben echt wel een visie . Wij zijn serieus bezig met de club, vertel ons wat er speelt en wij willen meepraten. Dat gebeurt nu."

Beluister hierboven de gehele podcast