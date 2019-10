Eis: Zestien jaar cel en tbs voor doden Mona Baartmans

Justitie heeft zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Ton L. uit Oud-Beijerland. Hij wordt ervan verdacht zijn 79-jarige moeder Mona Baartmans te hebben gedood. Ton L. staat maandag terecht in de rechtbank in Delft.

Ook moet hij van justitie de veertigduizend euro die hij van zijn moeder heeft gestolen, terugbetalen aan zijn familie.

De 61-jarige L. had het geldbedrag van zijn moeders bankrekening gestolen en wilde geen lastige vragen. Daarom besloot hij haar op 23 september 2018 te doden. L. heeft de daad bekend.

Na haar te hebben gedood, reed hij met het lichaam in zijn auto naar de Chinees voor loempia's. Vervolgens verstopte hij het lichaam in een natuurgebied bij de Heinenoordtunnel.



De aanklaagster gaat uit van moord, omdat L. volgens haar ruim vooraf had bedacht dat haar dood een oplossing was voor het geld van zijn moeder dat hij had vergokt.

Dat geld had L. aan zijn broertje moeten geven om in een kluis te stoppen, maar hij raakte alles kwijt in het casino, waar hij bijna dagelijks kwam. Justitie verweet hem verduistering en sprak van een weerzinwekkende en mensonterende daad, die hij koelbloedig uitvoerde.

Volgens deskundigen is het echter maar de vraag of Mona al dood was op het moment dat Ton L. haar lichaam verstopte voor de passagiersstoel in zijn auto. De vrouw had een pacemaker en die gaf zeker een kwartier later nog activiteit aan. De tiewrap is nooit gevonden. L. zei dat hij die los heeft gerukt voordat hij haar begroef. Dat kon volgens hem omdat die "lam was" na eerder gebruik.

Er is dus twijfel over de doodsoorzaak. De verdediging van Ton L. pleit daarom voor een lagere straf. Ook van voorbedachte rade kan volgens de verdediging geen sprake zijn. De uitspraak volgt over twee weken.