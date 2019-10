Justitie wil dat zoon van Mona Baartmans zestien jaar de cel in gaat voor doden van zijn moeder

De 61-jarige L. had het geldbedrag van zijn moeders bankrekening gehaald en wilde daarover geen lastige vragen. Daarom besloot hij haar op 23 september 2018 te doden. L. heeft de daad bekend.

Na zijn moeder te hebben omgebracht, reed hij met het lichaam in zijn auto naar de Chinees om loempia's te halen. Thuis dronk hij nog twee biertjes. Pas daarna verstopte hij het stoffelijk overschot van zijn moeder in een natuurgebied bij Heinenoord.



Justitie gaat uit van moord, omdat L. ruim vooraf zou hebben bedacht dat dood van zijn moeder de oplossing was zijn problemen. Hij had geld vergokt.

L. had een bedrag aan zijn broertje moeten geven om in een kluis te stoppen, maar hij raakte alles kwijt in het casino. Daar kwam hij bijna dagelijks.

Justitie verwijt hem verduistering en spreekt van een weerzinwekkende en mensonterende daad, die L. koelbloedig uitvoerde.

L. heeft gezegd dat hij haar wurgde met een lange tiewrap die al lange tijd in zijn auto lag, meteen nadat ze waren ingestapt. Daarna duwde hij haar voor de bijrijdersstoel, legde een plaid over haar heen en reed weg. L. weet zeker dat ze binnen twee minuten dood was en dat hij meteen daarna is weggereden.

Maar volgens deskundigen is het niet zeker dat Baartmans toen al overleden was. Ze had een pacemaker en die gaf zeker een kwartier later nog een zeer hoge hartslag en ritmestoornissen aan. Volgens het OM kan dat erop duiden dat het slachtoffer iets later is gedood en zich verzette tegen de aanval.

Ook na haar dood handelde hij planmatig, om van haar lichaam af te komen en de politie te misleiden, stelt het OM. Zo reed hij tot vlak bij haar huis in Delft waar hij de batterij en simkaart uit haar telefoon haalde, zodat haar spoor daar ophield. Er werd vergeefs gezocht in de grachten.

Mona Baartmans werd uiteindelijk gevonden onder een ontwortelde boom in een natuurgebied bij Heinenoord. Er was toen ruim een maand naar de vrouw gezocht. Voor Ton L. was de vondst aanleiding om te bekennen. Als het stoffelijk overschot niet was gevonden, had hij zijn mond gehouden, zei hij.

De verdediging meent dat L. in een opwelling heeft gehandeld en een lagere straf moet krijgen. De rechter doet op op 28 oktober uitspraak.

Ton L. is al twee keer eerder veroordeeld voor poging tot doodslag op twee van zijn exen.