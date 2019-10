Scheurkalenderboek over Rotterdams voetbalicoon Faas Wilkes

Michael Wilkes en Rob van Vuure over scheurkalenderboek Faas Wilkes

In 2006 overleed Rotterdams voetbalicoon Faas Wilkes op 82-jarige leeftijd. Afgelopen zondag zou hij 96 zijn geworden. Dat we hem nog lang niet vergeten zijn, blijkt wel uit het feit dat er vorige maand nog een gloednieuw 'scheurkalenderboek' verscheen over 'een van de beste en meest sierlijke Nederlandse voetballers aller tijden'.