Kinderen racen in Ahoy tijdens Robert Doornbos GrandPrix

Kinderen die helemaal gek zijn van de autosport, beleefden afgelopen weekend in Ahoy een mooie dag. Bij de Robert Doornbos GrandPrix in Ahoy Rotterdam racen de kids met Porsche trapauto's.

In het kader van de Rotterdamse Sporticonen werkte Doornbos, de eerste Rotterdammer in wereld van de Formule 1, mee aan een bijzondere middag in Ahoy. Hij hoopt dat het een traditie wordt.

De dag stond ook in het teken van een goed doel: het Sophia Kinderziekenhuis, net als vorig jaar. Dat gaat Doornbos aan het hart, aangezien zijn dochter kanker heeft gehad. Zij is inmiddels gelukkig weer gezond verklaard.

Bekijk hierboven de leuke beelden van de Robert Doornbos GrandPrix