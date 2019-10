‘Een container moet net zo slim zijn als een pizza’

Container 42 is aan zijn datawereldreis begonnen. De vuurrode container is vanaf de Kramer terminal in de Rotterdamse Eemhaven op een schip geladen en naar China vertrokken.

Container 42 is een hyperintelligente container, volgestopt met sensoren en communicatiemiddelen. Erwin Rademaker stond namens het Havenbedrijf Rotterdam aan de wieg van deze slimme metalen box. Hij legt uit wat de aanleiding voor dit project is.

“We hebben te maken met een energietransitie en de robotisering van de haven", vertelt Rademaker. "Zo krijgen we bijvoorbeeld zelfsturende schepen. Willen we als gemeente daar een antwoord op hebben, dan moeten we ons met technologische hoogstandjes aanpassen."

Pizza

Rotterdam wil zelfs de slimste haven van de wereld zijn en daar past dit concept naadloos in, zegt de ontwikkelaar. “Als je een container nu op weg stuurt, weet je eigenlijk niets meer van hem, want er zit nauwelijks technologie in. Terwijl: als je een pizza online bestelt, zie je bijna realtime wanneer de ansjovis erop gaat en met welke temperatuur de pizza aankomt. Dat willen we ook met de containerlogistiek bereiken.”

De mannen hopen dat straks alle containers bij wijze van spreken kunnen horen, ruiken, proeven en voelen. Logistiek-manager Donald Baan: “Container 42 verzamelt data over alles wat hij op zijn reis kan tegenkomen: of de lading beweegt, luchtvervuiling, luchtvochtigheid, de temperatuur binnen en buiten en ga zo maar door. Op het dak liggen ook zonnepanelen die de batterijen opladen.”

Kinderziektes

De container is al in het voorjaar voor een proefritje met truck, trein en binnenvaartschip naar München geweest, vertelt Baan. “We hebben van die reis veel geleerd en hebben sommige dingen moeten vervangen omdat het niet werkte. De kinderziektes zijn er nu uit en we zijn klaar voor het echte avontuur.”

De slimme container is vrijdag afgereisd met een binnenvaartschip naar Tilburg. Daar wordt-ie overgeladen op de trein naar China. Na ongeveer vijftien dagen reist hij verder naar Sjanghai om vervolgens op een containerschip via het Suezkanaal terug te keren naar Rotterdam.

En waarom hij Container 42 heet? “Die naam is ontleend aan een cultboek van Douglas Adams: daarin staat het cijfer 42 voor het antwoord op het leven, het universum, het alles, legt Rademaker uit. "Dat moet dit project ook uitwijzen: dat de container antwoord gaat geven op alles wat hij meemaakt tijdens zijn reis.”

De container is tijdens zijn reis online te volgen via #container42 op Instagram of www.weare42.io